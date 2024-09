Accadde oggi, Napoli-Benfica 4-2: Hamsik-Mertens-Milik trascinano Sarri in Champions

Accadde oggi, 28 settembre 2016, il Napoli batte il Benfica con un sonoro 4-2 nella seconda giornata del girone di Champions League. La seconda stagione dell'armata di Maurizio Sarri continua perfettamente in scia con quella precedente: gli azzurri si impongono sui lusitani con la doppietta di Mertens e i gol di Hamsik e Milik.

Una gara dominata in lungo e in largo, con il Napoli che prima fa il poker e poi abbassa un po' la guardia subendo entrambi i gol nel finale, a risultato acquisito. Sarà una delle tante prove di forza della squadra di Maurizio Sarri, che chiuderà la stagione con un terzo posto in campionato ma con ben 86 punti - solo 4 in meno dello scudetto 22/23 per intenderci, davanti Roma e Juve a quota 87 e 91 - e ben 94 gol fatti in Serie A. Il cammino in Champions degli azzurri si interromperà invece agli ottavi di finale, pescando incredibilmente il Real Madrid nonostante il primo posto nel girone.