"Accesso ai supermercati con turnazione alfabetica", ennesima fake news smentita dal Comune di Napoli

In queste ore si è sparsa una notizia, ancora attraverso WhatsApp, secondo la quale il Comune di Napoli avrebbe approvato un'ordinanza per l'accesso ai supermercati con turnazione alfabetica. Il tutto, ovviamente, smentito dallo stesso Comune con un comunicato: "Il Comune di Napoli smentisce ''categoricamente'' l'ordinanza che sta girando in queste ultime ore sui social e su WhatsApp secondo cui il sindaco, Luigi de Magistris, avrebbe limitato gli accessi ai supermercati attraverso turnazione alfabetica.



L'amministrazione pertanto ribadisce che i supermercati e gli esercizi che vendono generi alimentari, così come farmacie e parafarmacie, sono ''regolarmente aperti e fruibili senza alcuna turnazione per ordine alfabetico''.