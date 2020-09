ADL si schiera con De Luca: "Il Napoli sostiene la candidatura dell'unico politico che può risollevarci"

Cominciano oggi le elezioni regionali in Campania, con Vincenzo De Luca e Stefano Caldoro su tutti a giocarsi il ruolo di governatore. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è schierato apertamente a favore del candidato della Sinistra: "Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. E’ lui l’uomo migliore del momento", le parole del patron azzurro su Twitter-

