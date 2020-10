Aguero racconta la sua vita da compagno di stanza di Messi: "Mi rimprovera sempre"

Da tredici anni sono compagni di stanza nei ritiri della Nazionale. Sergio Aguero e Leo Messi hanno condiviso tanti momenti insieme, anche piuttosto divertenti, che il Kun ha raccontato nel programma Santo Sabado: "Ogni sera guardiamo la televisione. Lui va a letto prima di me, io spesso mi addormento con la tv accesa. E il giorno dopo mi rimprovera perché succede sempre. Può essere definito un matrimonio logorante? Esattamente, è così. Si lamenta molto: quando arriviamo in hotel, va a farsi subito la doccia, vuole essere pronto anche se manca un'ora e mezza alla cena. Io invece mi preparo 10 minuti prima, così mi rimprovera di essere sempre in ritardo".