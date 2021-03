AIC, Immobile segna 36 gol ma non basta: CR7 miglior giocatore dell'ultima stagione

Cristiano Ronaldo è stato premiato dall'AIC come miglior giocatore della stagione 2019/20. Il fuoriclasse portoghese ha ricevuto il premio e ha commentato a Sky Sport: "È stato un anno strano, un anno che nessuno avrebbe voluto, però a livello personale e di squadra è stato un anno positivo, perché abbiamo vinto il campionato. All'inizio giocare negli stadi vuoti è stato difficile, però il nostro obiettivo era vincere il campionato e ce l'abbiamo fatta. La Champions ci è sfuggita ma il calcio è così. È stato un anno positivo e strano al tempo stesso. Il gol contro la Sampdoria? È stato il mio più gol più bello, sicurissimo. Voglio ringraziare i miei compagni, perché senza loro non sarebbe stato possibile ricevere questo premiol, Grazie ai calciatori che hanno votato per me, mi sento molto fortunato. Penso che la fiducia, la costanza e la passione siano il segreto per continuare a godersi il calcio. Questo è l'aspetto più importante: mi sento motivato e questi elementi devono coesistere, altrimenti non è possibile giocare a questo livello quando hai 35, 36, 37 o 40 anni".