Al Club Napoli Ostia, presentato il libro di Tommaso Mandato

Gioia, entusiasmo, ricordi: tante emozioni di colore Azzurro vissute per oltre due ore con tantissimi Amici nuovi e di vecchia data.

Grazie al Presidente del Club Napoli Ostia 1997, Giacomo Borrelli e grazie alla bravissima scrittrice e conduttrice Francesca Faiella per la loro perfetta organizzazione ed ospitalità. L'occasione è stata la presentazione del libro di Tommaso Mandato "il centravanti in giacca e cravatta"

Un grazie ad Anna Rizzello che ha redatto e letto una recensione del libro che mi ha emozionato non poco. Grazie a Gianni Maritati che già con la sua presenza ha impreziosito la manifestazione. Un grazie particolare al mio Amico Umberto Chiariello, come al solito pirotecnico ma estremamente preciso ed informato su aneddoti e ricordi azzurri. Un grazie di cuore a Ivano Trotta, ex calciatore azzurro mai dimenticato ed oggi ottimo istruttore. Un grazie davvero molto particolare a Barbato De Stefano, che ha dato una splendida ed intonata voce ad alcuni brani tratti dal libro, creando tanta emozione in sala. Grazie anche all'impeccabile fotografo Cristiano Lollobrigida. Un abbraccio ed un ringraziamento ai tanti soci del Club Napoli Ostia che hanno affollato la sala e che hanno seguito il tutto con una passione ed entusiasmo che solo i tifosi Azzurri sanno dare.

Infine un grazie davvero speciale ad Enzo Decaro che ha preso un aereo al volo da Brindisi nel tardo pomeriggio pur di essere vicino a noi e a Tommaso Mandato vicino (come promesso) anche in questa occasione !!!

La mia favola continua.....e non sono stanco di sognare ha chiosato Giacomo Borrelli.