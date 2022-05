Al Summer Show la presentazione del libro "La Giustizia nello Sport"

L'iniziativa all'Olimpic Cilento Resort dal 27 maggio con Raffaele Auriemma

Nell’ambito della manifestazione Summer Show, Sabato 28, presso l’Olimpic Cilento Resort, la splendida struttura dei fratelli Acanfora ad Ascea ci sarà un importante appuntamento. Alle ore 11,00 è prevista la presentazione de “La Giustizia nello Sport” , un’opera in due tomi, per oltre 1600 pagine, a cura di Paolo Del Vecchio, Lucio Giacomardo, Mauro Sferrazza e Ruggero Stincardini pubblicata dalla Editoriale Scientifica. Al dibattito, moderato dal giornalista sportivo Raffaele Auriemma, dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania Domenico Lentini e dell’organizzatore Tommaso Mandato, prenderanno parte, tra gli altri, Ettore Atzori, Coordinatore Commissione Diritto dello Sport CNF, Stella Frascà e Francesco Franchi, Consiglieri Federali della F.I.G.C., Luis Vizzino, Componente della Commissione Diritto dello Sport del CNF, Antonello Natale, Esperto in Diritto Penale nello Sport , Christian Bosco, Presidente IAFA.

Sarà inoltre possibile assistere al Convegno di venerdì attraverso il canale youtube del Consiglio Nazionale Forense (https://www.youtube.com/consnazforense ).