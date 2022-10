Al Thani non vuole il Napoli: lo sceicco ha fatto un'offerta per un altro club italiano

Forse, a distanza di oltre 3 anni dal via del processo di vendita, la telenovela è davvero vicina alla fine.

Nella giornata di ieri sono tornate a circolare indiscrezioni rispetto ad un accordo dato addirittura per imminente con il gruppo Di Silvio/Al Thani per la cessione della società. L'intermediario di Khalil Faleh Al Thani, che è appunto Di Silvio, che è rientrato da un viaggio a Cuba annunciando "un appuntamento epocale". Il gruppo ha già presentato nei giorni scorsi un'offerta da 40 milioni di euro per soddisfare i concordati di Eleven Finance e Farvem, ma per ora erano sempre mancate le garanzie bancarie legate all'offerta. Secondo quanto riportato da Tuttosport però, ieri, mentre Di Silvio faceva sapere di essere vicinissimo alla chiusura dell'operazione, il trustee Gianluca Vidal ha ammesso: "Non è che sia cambiato qualcosa. L'offerta c'è, la struttura è montata. Ma quando sarà attivato l'escrow ne parliamo. Per ora è inutile dire se sia arrivata una cosa o meno. Qui c'è o non c'è". Forse, a distanza di oltre 3 anni dal via del processo di vendita, la telenovela è davvero vicina alla fine.