Aldo Grasso elogia De Luca: "'Fratacchione' descrive Fazio meglio di un critico o psicologo"

Nelle scorse settimane il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca era intervenuto nella trasmissione di Fabio Fazio "Che tempo che fa'' definendo il conduttore col termine 'Fratacchione'.

Il giornalista Aldo Grasso, in un suo articolo per il 'Corriere della Sera' ha elogiato De Luca: "Fratacchione definisce Fazio meglio di qualunque critico o psicologo" - afferma il giornalista - "Fazio, prigioniero del perbenismo culturale, trasforma la cultura in melensaggine e promuove il già noto , il già celebre, i volti più amati della TV. Ripetitivo, ridondante, con lo sguardo all'indietro, una clessidra sociale che viene di nuova capovolta. Banalità. Molto meglio 'Fratacchione'".