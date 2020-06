Alla mezz'ora resiste il vantaggio dell'Inter: problemi nella manovra azzurra

Dopo 30' il risultato resta sullo 0-1 al San Paolo, con l'Inter in vantaggio grazie alla rete in avvio di Eriksen. Gli azzurri faticano a trovare fluidità nella manovra, faticando così a creare occasioni pericolose per la porta di Handanovic. La squadra di Conte è andata vicina anche al raddoppio con un colpo di testa di Lukaku: bravo nell'occasione Ospina.