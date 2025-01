Alla scoperta di Garnacho, il jolly dello United che ha scelto l'Argentina

E' uno degli obiettivi di mercato del Napoli. Che sia possibile o impossibile ce lo dirà certamente il mercato. La formazione partenopea perderà Kvaratskhelia che si trasferirà in questa seconda parte di stagione al Paris Saint-Germain e fra i possibili sostituiti c'è proprio il giocatore di proprietà del Manchester United. Jolly d'attacco, il classe 2004 viene valutato tanto dai Red Devils, circa 80 milioni di euro, motivo per cui la trattativa in questo momento appare in salita. Chissà però che col passare del tempo la situazione non possa sbloccarsi definitivamente.

Il percorso nei club e nelle Nazionali

Nato a Madrid ha scelto la nazionalità argentina nel 2022, motivo per cui ha militato nell’Under 18 spagnola per poi passare nell’Under 20 albiceleste e debuttare successivamente nella Seleccion. Per quanto riguarda i club, Garnacho è cresciuto nell’Atletico Madrid per poi passare nel 2020 al Manchester United, club che tutt’ora ne detiene il cartellino.

Le statistiche della stagione in corso

E quest’anno sta trovando molto spazio nonostante una stagione per i Red Devils non esaltante. Nella squadra di Slot il ragazzo ha collezionato già 30 presenze fra le varie competizioni (Premier League, FA Cup, Coppa di Lega, Community Shield ed Europa League) realizzando otto reti e cinque assist.