Allarme caldo in Campania: anche la temperatura del mare tocca i 30 gradi

La Protezione Civile della Campania ha prorogato fino a Ferragosto l'allerta meteo per le ondate di calore che interesseranno la regione e porteranno picchi di temperature fino a sfiorare 40 gradi. Ma quest'anno agosto è caratterizzato in Campania da temperature anche del mare particolarmente elevate. La serie di prelievi di acque costiere effettuati da Arpac, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, dal 6 all'8 agosto mostra temperature sui 30 gradi in molteplici località della Campania:

lo scorso 7 agosto, ad esempio, sono stati misurati 30 gradi a Napoli-Trentaremi, 31 a Sorrento-Marina Grande, 30,5 a Camerota-Spiaggia del Mingardo. Il fenomeno risulta generalizzato sull'intero litorale regionale, dal confine con il Lazio a quello con la Basilicata, con valori di temperatura delle acque costiere superiori ai 29 gradi nella quasi totalità dei prelievi effettuati nelle 328 acque di balneazione in cui è suddivisa la costa campana. Si tratta di un'anomalia di 3 gradi in Campania. Lo riferisce l'Ansa.