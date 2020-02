Allarme Coronavirus, il Piacenza sospende gli allenamenti del settore giovanile

Si allarga l'eco dell'allarme Coronavirus anche in Italia. Come riportato da SportPiacenza.it il Piacenza Calcio ha deciso di sospendere l’attività odierna di allenamento delle giovanili con anche la possibilità di un rinvio delle rispettive gare di campionato.

La decisione del Piacenza è stata presa perché il club biancorosso attinge dal bacino di Codogno e Castiglione D’Adda un cospicuo numero di ragazzi del proprio settore giovanile e per organizzare gli allenamenti si dovrebbero muovere numerose persone mentre le autorità consigliano di rimanere in casa in quella zona.

"Non creiamo alcun allarmismo - ha detto il direttore generale degli emiliani Marco Scianò - perché non ce n’è bisogno, tuttavia noi abbiamo molti giovani giocatori provenienti da quella zona e anche del personale per gli spostamenti logistici, abbiamo perciò raccolto l’invito delle autorità e abbiamo scelto di sospendere gli allenamenti del giovani".