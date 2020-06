Allerta coronavirus in Portogallo, la Uefa: "Non è previsto un Piano B per la Champions"

L'evoluzione della pandemia di coronavirus in Portogallo potrebbe mettere in discussione la disputa della Final-Eight di Champions League a Lisbona. Secondo le informazioni riportate da Marca, però, la UEFA sarebbe assolutamente sicura di chiudere la competizione nella città lusitana: "Attualmente non c'è un motivo per dotarsi di un Piano B. Stiamo monitorando quotidianamente la situazione e siamo in contatto con le autorità portoghesi. Ci auguriamo che tutto vada bene", ha fatto sapere un portavoce.