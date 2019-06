Amazon, pronta la serie sulla storia di Maradona: presentato il cast

Amazon, insieme alle case di produzione BTF, Dhana Media e Raze, ha presentato il cast completo della sua prossima serie originale, "Maradona: Sueño Bendito", che porterà sullo schermo la storia di Diego Armando Maradona. La produzione si svolge in quattro diverse nazioni e rappresenterà il giocatore in diversi momenti della sua vita, dalla gioventù all'età adulta. Come annunciato in precedenza, Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt interpreteranno il calciatore nella varie fasi della sua vita e della carriera, dalle origini nella città di Fiorito in Argentina, suo paese natio, attraverso il suo periodo a Barcellona e nel Napoli. La serie evidenzierà il ruolo chiave che ha rivestito nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell'86. Nella serie sono presenti anche Julieta Cardinali, Mercedes Morán, Pepe Monje, Peter Lanzani e Laura Esquivel. La serie è diretta da Alejandro Aimetta, showrunner e sceneggiatore, insieme a Guillermo Salmerón e Silvina Olschansky. Aimetta è anche regista degli episodi girati in Argentina