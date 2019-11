Ancelotti ed il Genoa, vince il risultato "x" nei precedenti: sgambetto anche da Thiago Motta

Assieme, uno seduto in panchina, l’altro a dirigere il centrocampo, hanno vinto uno scudetto in Francia. Entrambi hanno trascorso a Milano, ma su sponde opposte, forse il periodo più vincente della loro carriera da giocatori.

Carlo Ancelotti, Napoli, e Thiago Motta, Genoa, si ritroveranno avversari in occasione del match di questa sera valido per la 12esima giornata di Serie A 2019-2020.

Ovviamente non c’è traccia di precedenti fra i due, poiché il brasiliano naturalizzato italiano sarà alla sua quarta panchina come mister di una prima squadra.

Molti di più, al contrario, i testa a testa fra Ancelotti e il Genoa: 6 nel massimo torneo italiano più 2 in cadetteria. Il bilancio che ne emerge sorride al tecnico originario di Reggiolo avanti per vittorie, 3-1, e gol marcati, 10-6.

Curiosamente però l’unico KO che rintracciamo coincide col primo periodo di Thiago Motta in rossoblù. Era la stagione 2008-2009 e il Grifone di Gasperini si impose per 2-0. L’attuale tecnico dei liguri non prese parte a quel match, ma fu comunque colonna portante di una squadra che chiuse l’annata con 68 punti e la quinta posizione in classifica (per via di una Fiorentina, arrivata a braccetto, ma in vantaggio negli scontri diretti).

TUTTI I PRECEDENTI FRA ANCELOTTI E IL GENOA IN CAMPIONATO

3 vittorie Ancelotti

4 pareggi

1 vittoria Genoa

10 gol fatti squadre di Ancelotti

6 gol fatti Genoa