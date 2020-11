Ancelotti racconta a France Football: "C'è stato un momento in cui piangevo. Triste escludere giocatori..."

La parentesi di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli non è stata particolarmente lunga, col secondo anno che ha visto il tecnico di Reggiolo al centro delle polemiche. A France Football l'attuale allenatore dell'Everton ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo anche la sua metodologia di lavoro: "Provo molte emozioni. C'è stato persino un momento in cui ho pianto molto (ride). Specialmente quando ho dovuto dire a un giocatore che non avrebbe giocato. Mi ha reso triste renderlo triste. E lo ripeto ai giocatori: 'Sono triste di annunciare che non giocherete'. Non so se mi credono o no, ma è la verità. Non sto scherzando. Per me questa è la parte più difficile del mio lavoro. Dire a qualcuno che si sforza ogni giorno, che merita di giocare, che prende sul serio la sua vita quotidiana, che lo stiamo lasciando da parte. Non puoi sapere quanto mi costa..."