Anche in Premier via libera alle 5 sostizioni, cambia il numero dei panchinari

Cominciano ad arrivare i primi dettagli della riunione tra la Premier League e i 20 club appartenenti alla Lega. Nel massimo campionato inglese, come già sta accadendo in Bundesliga e in linea con le disposizioni dell'IFAB, saranno consentite le 5 sostituzioni in ogni partita da qui alla fine della stagione. Il numero dei giocatori in panchina aumenterà da sette a nove. La Premier riprenderà il prossimo 17 giugno: le società cercheranno anche un'intesa sul calendario.