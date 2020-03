Ancora aiuti dalla Cina: in arrivo 2mln di mascherine e 64 ventilatori

Dalla Cina in Italia altre 2 milioni mascherine. È decollato nel pomeriggio dall’aeroporto internazionale di Pechino il secondo cargo speciale per il trasporto in Italia di due milioni di mascherine (chirurgiche ed N95) e di altro materiale medico-sanitario per l’emergenza del Covid-19. A bordo dell’aereo, curato dall’ambasciata d’Italia e diretto a Milano Malpensa, ci sono 64 ventilatori polmonari, 16.000 tute speciali, guanti e occhiali protettivi, nell’ambito di un lotto composto quasi per metà di beni acquistati dalla Protezione Civile e messi a disposizione da donatori privati. Le donazioni, si legge in una nota dell’ambasciata italiana, sono state fatte da Pirelli, Suning, Ferrari, Poly International, Stefano Ricci SpA, Trip.com, SNAM e da Fabio Cannavaro, l’ex azzurro campione del mondo di calcio a Germania 2006 e ora allenatore dell’Evergrande Guangzhou. La riporta l'edizione online del Corriere.