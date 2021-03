Raddoppia il Napoli al 34' ancora con Dries Mertens! Bella azione del Napoli, che va in porta con tre passaggio. Fabian apre su Insigne, che sventagliata dall'altro lato per Politano sul filo del fuorigioco. Sponda di testa dell'ex Inter e incornata vincente di Mertens: Pau Lopez tocca ma non evita il 2-0 degli azzurri!