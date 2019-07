Argentina, notte insonne verso il Brasile: schiamazzi e sveglia anticipata

Notte movimentata per l'Argentina in vista della semifinale di Copa América in programma fra poche ore contro il Brasile (21:30 ora brasiliana, 2:30 ora italiana). Come riporta Fox Sports, i calciatori dell'Albiceleste sarebbero stati infatti disturbati per tutta la notte dagli schiamazzi dei tanti tifosi della 'Verdeoro' che si erano radunati fuori dal loro hotel. Come se non bastasse, le sveglie nelle stanze di Messi e compagni sono suonate indesideratamente prima alle 6 e poi alle 7, impedendo così alla squadra e allo staff tecnico di riposare bene della partita più attesa di tutto il torneo.