Arriva Pirlo, tre campioni del mondo sulle panchine di A e potrebbero diventare quattro

A settembre iniziera la nuova Serie A e sarà un campionato a tinte azzurre Italia. Con la nuova avventura di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus saranno infatti almeno tre gli allenatori che nel furono da calciatori campioni del mondo in Germania nel 2006. Oltre al neo tecnico bianconero ci sarà infatti anche Pippo Inzaghi, promosso con il Benevento, e il confermato sulla panchina del Napoli Rino Gattuso. Inoltre la lista potrebbe comunque allungarsi, infatti Alessandro Nesta si sta giocando il passaggio in Serie A attraverso i playoff con il Frosinone,