Arsenal in crisi: ancora polemiche per le prestazioni di Pepe (che fu vicino al Napoli)

Nicolas Pepe non convince l’Arsenal. L'attaccante ex Lille è arrivato nel nord di Londra lo scorso 2019 per una cifra di 80 milioni di euro senza però ripagare la spesa del club. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mirror, il club sarebbe preoccupato del rendimento del giocatore, solo 15 reti in due stagioni, dopo le tre sconfitte consecutive in altrettante gare di Premier League.