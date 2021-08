Ascoli, domani col Napoli in preparazione della sfida all'Udinese in Coppa Italia

Allenamento mattutino anche oggi per l'Ascoli, che domani alle 17:30 scenderanno in campo al Patini di Castel di Sangro con il Napoli per il secondo test amichevole stagionale. Stamane - scrive il club sul proprio sito - il gruppo ha svolto al Picchio Village un circuito di forza e una seduta tattica collettiva.

Domani, al termine dell'amichevole in Abruzzo, la squadra farà rientro ad Ascoli per tornare in campo lunedì, nella settimana che porta al primo impegno ufficiale di Coppa Italia con l'Udinese.