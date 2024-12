Assemblea Lega A, si vota per presidente e amministratore delegato

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Confermata la convocazione dell'Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A di oggi. La riunione è prevista alle 12:30 presso la sede della Lega a Milano e, come da regolamento, in seconda convocazione alle 14:30. All'ordine del giorno ci sono "l'esame, la discussione e le decisioni in merito", tra gli altri, all'elezione del presidente e dell'amministratore delegato della Lega.

Lo scorso 9 dicembre Ezio Simonelli, unico candidato, ha ottenuto 13 voti, uno in meno del quorum necessario per l'elezione. Uno stallo che ha riguardato anche la nomina dell'amministratore delegato. L'attuale ad, Luigi De Siervo, ha ricevuto due preferenze, 16 le schede bianche. Medesima situazione per le altre cariche all'ordine del giorno. (ANSA).