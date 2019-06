Assurdo in F1, alla Mercedes la vittoria di Vettel e partono gli sfottò: "Il giudice era Orsato?"

La Ferrari di Sebastian Vettel taglia il traguardo del GP del Canada al primo posto ma deve cedere la vittoria alla Mercedes di Lewis Hamilton, che chiude alle sue spalle, per una penalità di cinque secondi. Sanzione inflitta al tedesco per aver ostacolato l'inglese al giro 48 dopo aver tagliato una curva finendo sul prato. Furiose le polemiche per una decisione, quella della penalità a Vettel, assai discutibile. Vettel, nell'andare verso il podio, ha alternato il cartello con il numero 1 di Hamilton con il suo numero 2 in segno di protesta.

GLI SFOTTO' - Tanti gli sfottò sui social sul parallelo con la Juve per la decisione dei giudici di punire con i 5 secondi di penalità Vettel per una manovra identica a quella di Hamilton che invece non fu sanzionata. Anche il giornalista di Bein Sport Tancredi Palmeri fa un tweet sull'argomento: "Ma Orsato fa il giudice di gara adesso?"

Ma Orsato fa il giudice di gara adesso?#CanadianGP — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 9 giugno 2019

I COMMENTI SUI SOCIAL - Ma non solo addetti ai lavori, sui social monta la protesta ed il paragone ricorrente è con il potere della Juventus in serie A che fa perdere interesse alla competizione. "Ci state ammazzando una passione, siamo ai livelli della Serie A", "La Mercedes ha lo stesso potere della Juve nel calcio", alcuni messaggi ricorrenti sui social