Atalanta-Lione, confermato il match di oggi di Youth League: in campo a Coverciano alle 15

Tutto confermato. La gara tra le formazioni giovanili di Atalanta e Lione - valida per gli ottavi di finale di Youth League - si giocherà regolarmente questo pomeriggio, alle 15, sul campo neutro di Coverciano (Firenze). A ribadirlo è la francese RMC Sport, che sottolinea come lo stesso Lione abbia ricevuto nelle ultime ore conferme sullo svolgimento della partita che avrebbe dovuto giocarsi lo scorso 3 marzo. Per lo spostamento - si apprende - la società ha noleggiato un aereo privato per trasportare i 19 giocatori della rosa.