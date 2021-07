Atletico Madrid, esordio per Giuliano Simeone: subito un assist per il figlio del Cholo

Successo in amichevole dell'Atlético Madrid contro il Numancia a Soria. La partita, terminata 1-1 nei 90' è stata decisa ai calci di rigore in favore degli uomini di Diego Simeone, a segno il 19enne Mario Soriano. Ma la vera novità è la presenza del figlio del Cholo, Giuliano. 18 anni e figlio più piccolo, ha esordito in prima squadra servendo anche l'assist per il gol del vantaggio.