Atletico Madrid, subito problemi in attacco: Joao Felix si fa male al debutto

E' durato appena 27 minuti il debutto di Joao Felix con l'Atletico Madrid. Nella sfida amichevole contro il Numancia infatti il giocatore portoghese, arrivato dal Benfica per 126 milioni di euro, è uscito prima della mezzora per un colpo all'anca subito nei primissimi minuti di gara. Senza correre rischi inutili, Simone ha deciso di cambiarlo e spera che l'infortunio non sia grave.