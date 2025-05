Attenzione al fattore Djuric nei minuti finali: è il migliore in Europa nei duelli aerei

Il Napoli dovrà vincere al Tardini contro il Parma per riprendersi dal pareggio con il Genoa e soprattutto per garantirsi il primato della classifica. Gli azzurri non potranno commettere l'errore dell'ultimo turno, cioè barricarsi in difesa nei minuti finali con una sola rete di vantaggio, motivo per cui è arrivata la rete fatale di Vasquez...

A maggior ragione contro il Parma di Cristian Chivu, che negli ultimi scampoli di gara può contare su una grande capacità nel gioco aereo e quindi può sfruttare al meglio i cross dagli esterni. Infatti, i ducali dispongono di due attaccanti esperti nel fondamentale: Mateo Pellegrino che ha segnato diversi gol di testa, e soprattutto Milan Djuric che è il miglior giocatore per distacco per duelli aerei vinti nei top-5 campionati europei (165 duelli aerei vinti in 1532 minuti giocati, circa 9.7 a partita).