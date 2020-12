Auguri di Buon Anno da Tutto Napoli!

Un sereno e felice anno nuovo a tutti i lettori di Tutto Napoli!

Che sia per tutti un anno ricco di serenità, amore, ritrovata libertà... e che sia per il nostro Napoli un anno di grande rinascita e, perché no, finalmente vincente a partire dalla Supercoppa italiana. Grazie per il vostro immenso affetto che proveremo a ripagare anche nelle prossime ore assicurandovi, quando entriamo nel 19esimo anno del nostro giornale on line, la solita copertura: interviste, approfondimenti, calciomercato, curiosità sugli azzurri e sull'anno appena terminato. Un anno complesso ed anche difficile da analizzare per il Napoli mentre quello del nostro portale è stato nuovamente straordinario e ci ha confermati leader dell'informazione sportiva on line partenopea con nuovi record di accessi grazie alla vostra fedeltà.

AUGURI DA TUTTONAPOLI.NET!