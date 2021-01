AZ, vittoria col PSV e campionato riaperto: show dell'obiettivo azzurro Koopmeiners

L'AZ Alkamaar vince 3-1 in trasferta contro il PSV Eindhoven, mostrando un grandissimo calcio, e riapre il campionato olandese. La squadra affrontata dal Napoli in Europa Legue conquista un'importantissima vittoria grazie alla doppietta di Koopmeiners e al gol nel finale di Stengs. Stupenda la rete del centrocampista seguito dal Napoli, destro al volo da un calcio d'angolo, che sale addirittura a 13 gol in stagione. Nell'Eredivisie i giochi sono tutti aperti, comanda l'Ajax, ma l'AZ sebbene quinta, dista soli 4 punti nonostante gli enormi problemi di Covid che per mesi hanno dimezzato la squadra.