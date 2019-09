Al minuto 68' arriva la rete del 2-1 del Brescia con Balotelli. Tonali batte il calcio d'angolo, Ospina non esce bene, Balotelli sovrasta tutti e di testa spedisce in fondo al sacco! Dopo la rete del Brescia Ancelotti ha richiamato in panchina Llorente per inserire Elmas.