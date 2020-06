Barça, Messi lavora in campo: si avvicina il recupero della Pulce

Nulla di grave per Leo Messi. L'argentino, fermato da un problema al quadricipite è tornato ad allenarsi in campo. La Pulce ha lavorato sul terreno di gioco del Camp Nou con esercizi di potenziamento insieme a Semedo, anche lui a parte. Visto che Messi è già tornato a lavorare in campo, la sua presenza contro il Maiorca alla ripresa del campionato non sembra essere in dubbio. Lo riporta Marca.