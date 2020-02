Barcellona-Napoli, ecco i voli charter ed i pacchetti offerti da Reteuropa viaggi. Scopri l'offerta...

Barcellona-Napoli è la sfida dell'anno per gli azzurri. Dopo la gara di andata, al Camp Nou, il Napoli sarà di scena il 18 Marzo. Reteuropa Agenzia di Viaggi vi propone un doppio pacchetto per vivere a pieno la sfida in Spagna. Dovete solo scegliere e recarvi in una delle agenzie selezionate per l'offerta che prevede grazie agli amici di Reteuropa di avere il biglietto garantito anche senza tessera del tifoso nel settore ospiti. Cosa aspettate? Chiedete informazioni ai vari punti vendita. Intanto vi proponiamo i due pacchetti:

Ecco il primo Pacchetto acquistabile

Charter con Pernottamento: 499.00 euro per persona

Comprende volo (charter) da Napoli andata e ritorno:

18Mar Nap/Bcn 11:00/12:50*

19Mar Bcn/Nap 16:00/17:50*

*orari indicativi, potrebbero variare!

+ Hotel 3* o 4* (in camera doppia)

+ trasferimento dall’aeroporto all’hotel (Hotel 3*/4*) andata e ritorno

Da aggiungere costo biglietto settore ospiti (verrà ufficializzato dalla SSC NAPOLI)

Secondo pacchetto acquistabile

Charter a/r: 440.00euro per persona

Comprende volo (charter) da Napoli andata e ritorno:

18Mar Nap/Bcn 07:00/08:50*

19Mar Bcn/Nap 04:15/06:30*

*orari indicativi, potrebbero variare!

+ trasferimento aeroporto/ stadio andata e ritorno

I charter verranno confermati al raggiungimento minimo di partecipanti

Le agenzie autorizzate alla vendita del pacchetto Champions sono:

Reteuropa Viaggi e Turismo (Nola) Cis Nola isola 3 torre 3 Tel. 081/5108286

Planet Travel (Napoli) Via Francesco Solimena, 68 Tel. 081/3654550

Freelander Viaggi (Napoli) Via dell’Epomeo, 400 Tel. 081/7662801

14° Poerio (Napoli) Via Carlo Poerio, 14 Tel. 081/7640623

Inperoso Tours (Crispano) Via Armando Diaz, 27/29 Tel. 081/8363304

Bolina Viaggi (Ottaviano) Viale Elena, 82 Tel. 081/5289574