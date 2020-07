Bari, al 119' il gol che vale la finale play-off. Luigi De Laurentiis: "E' stata durissima, non ho fiato"

Il Bari sfiderà la Reggiana nella finalissima playoff per la promozione in serie B. I pugliesi sono usciti vincitori dalla battaglia contro la Carrarese per 2-1 grazie ad un gol al 119'. e giocheranno la finalissima che si disputerà il prossimo 22 luglio al Mapei Stadium. Intervenuto ai microfoni di TeleBari, il presidente Luigi De Laurentiis ha espresso tutta la sua soddisfazione: “E’ stupendo. Siamo in finale, sono felicissimo. È stata durissima, non ho più fiato. I ragazzi hanno lottato fino all’ultimo dando il massimo. Probabilmente la partita più dura da quando sono qui. A un certo punto ho pensato che i ragazzi non ce la facessero più invece hanno tirato il massimo alla fine, gli ultimi 15’ hanno lottato e sono contentissimo. Simeri è stato un grande, poi dopo Terrani che quasi segnava. Il loro portiere è stato bravissimo”.