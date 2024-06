Bari, la rivoluzione dei De Laurentiis: tutto fatto per nuovo ds e nuovo tecnico

Nel giro di poche ore dovrebbe arrivare la fumata bianca circa il nuovo allenatore del Bari.

Nel giro di poche ore dovrebbe arrivare la fumata bianca circa il nuovo allenatore del Bari. In vista del torneo 2024/2025 il club pugliese, salutati sia Federico Giampaolo che il ds Ciro Polito, ripartirà da Giuseppe Magalini in cabina di regia e da Moreno Longo in panchina.

Il via libera per l'ex tecnico di Como, Torino e Frosinone dovrebbe arrivare a breve. Dopo i tentativi per Inzaghi, che ha scelto Pisa, e D'Aversa, che ha voluto mantenere la parola data al Cesena, i Galletti della famiglia De Laurentiis ripartono da Moreno Longo.