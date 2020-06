Benevento, festa rinviata: finisce 0-0 contro l'Empoli, ora appuntamento al Vigorito

Niente da fare per il Benevento che dopo lo 0-0 raccolto a Empoli deve rinviare i festeggiamenti per il ritorno in Serie A a lunedì quando scenderà in campo al Vigorito contro la Juve Stabia. È dello Spezia il colpo della 30° giornata nelle zone alte della classifica: la squadra di Italiano infatti va sotto dopo un’ora a Chievo e poi rimonta trascinata da un Andrey Galabinov in stato di grazia e autore di una tripletta. I liguri ora sono a -1 dal Crotone che pareggia senza reti in casa del Perugia. Vittoria importante anche per il Cittadella che si impone con un gol per tempo sul campo del Frosinone e lo scavalca in classifica portandosi al quarto posto a -2 dal Crotone. Cade invece la Salernitana a Chiavari dove l’Entella si impone grazie a una rete di Mazzitelli.

Serie B, Giornata 30:

Ore 18:45:

Trapani-Pordenone 3-0 (34° Coulibaly, 58°, 52° Pettinari)

Ore 21:00

ChievoVerona-Spezia 1-3 (60° Segre; 72°, 76° rig., 87° Galabinov)

Cremonese-Cosenza 0-2 (25° Riviere, 48° Baez)

Empoli-Benevento 0-0

V. Entella-Salernitana 1-0 (50° Mazzitelli)

Frosinone-Cittadella 0-2 (42° rig. Iori, 51° Luppi)

Juve Stabia-Livorno 2-3 (21° Calò, 86° Cisse; 59° Agazzi, 61° Marras, 90° Boben)

Perugia-Crotone 0-0

Pisa-Pescara 2-1 (15° Belli, 90° Soddimo; 89° Clemenza)

Venezia-Ascoli 2-1 (8° Aramu, 66° Firenze; 24° Scamacca)

CLASSIFICA

Benevento 73, Crotone 51, Spezia 50, Cittadella 49, Frosinone 48, Pordenone 46, Salernitana 43, ChievoVerona 42, Entella 41, Empoli 41, Pisa 40, Perugia 40, Pescara 38, Venezia 36, Juve Stabia 36, Cremonese 33, Ascoli 32, Cosenza 30, Trapani 28, Livorno 21