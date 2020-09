Benevento, secondo tampone per il presidente Vigorito: test risultato negativo

Buone notizie per il patron del Benevento Oreste Vigorito, risultato negativo anche al secondo tampone svolto, come comunicato dallo stesso club sannita sul proprio sito ufficiale: "Il Benevento Calcio comunica che anche il secondo tampone effettuato ieri, come da protocollo Covid-19, dal presidente Oreste Vigorito è risultato Negativo".