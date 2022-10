Benitez torna in panchina? Ci pensa il Nottingham Forest ultimo

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rafael Benitez può tornare ad allenare in Inghilterra. L'ex tecnico di Liverpool, Chelsea, Newcastle ed Everton, oltre che di Real Madrid, Napoli e Inter. è la prima scelta della dirigenza del Nottingham Forest per sostituire Steve Cooper, vicinissimo all'esonero dopo la sconfitta rimediata contro il Leicester. Il Nottingham Forest è ultimo in classifica in Premier League, con soli 4 punti conquistati in otto giornate.