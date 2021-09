Bomba di Koubaly: è tris Napoli!

Cala il tris il Napoli con Koulibaly al 53'! Altro schema del Napoli da calcio d'angolo. Politano e Insigne scambiano alla bandierina. Traversone sul secondo palo per Fabian, che fa da sponda per Koulibaly. Tiro di prima intenzione del centrale senegalese: un siluro che non dà scampo a Silvestri!