Boom di positivi a La Spezia, Toti punta il dito sulla festa Serie A

A La Spezia negli ultimi giorni è emerso un importante focolaio di Covid-19, con i numeri dei contagi che sono tornati ai livelli dello scorso aprile. Interrogato a tal proposito il presidente della Liguria Giovanni Toti ha ipotizzato che la festa per la storica promozione in Serie A dello Spezia abbia contribuito alla salita dei contagi: “Non si può escludere che la festa di piazza per la promozione in serie A dello Spezia possa essere stato un moltiplicatore”. Parole che però non sono piaciute al sindaco della città Pierluigi Peracchini che ha risposto a breve giro di posta: “Vedendo le persone contagiate tenderei a escludere questa correlazione. Il 50% dei casi appartengono a cittadini di altre nazionalità e poi ci sono diversi anziani e solo qualche ragazzo. - spiega Peracchini come riporta Cittadellaspezia.com - Se l'origine fosse stata la festa dello Spezia avremmo avuto migliaia di contagiati, per fortuna non siamo in questa situazione".