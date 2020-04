Boom per la petizione contro Barbara D'Urso: raccolte oltre 382mila firme

Dopo la preghiera in diretta insieme a Matteo Salvini, per Barba D'Urso sono arrivati giorni duri e ricchi di critiche. Sul web è spuntata anche una vera e propria petizione per chiudere i programmi della presentatrice regina di Canale 5: ben 380mila firme raccolte fino a questo momento, con tanti commenti al veleno per la D'Urso: "Basta con questa tv spazzatura. È il momento di cambiare l’intrattenimento televisivo", "Degrado culturale è inaccettabile", sono alcuni dei messaggi in calce alla petizione.