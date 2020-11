Bosnia, il ct Bajevic: "Abbiamo tre positivi al Covid, aspettiamo altri risultati..."

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Abbiamo 21 giocatori, due portieri, e tre casi positivi al Covid. Abbiamo fatto dei prelievi stamattina e stiamo aspettando i risultati. Stiamo ancora pensando alla partita con l'Olanda. I ragazzi sono stanchi": così il ct della Bosnia Dusan Bajevic alla vigilia della sfida di Nations League contro l'Italia. "L'Italia gioca sempre per vincere - ha aggiunto - hanno fatto 13 partite e non ne hanno persa nessuna. Tutti hanno cercato di batterli, Olanda, Polonia, nessuno ci è riuscito. Con il loro atteggiamento, con la pressione, con il modo in cui intonano l'inno nazionale hanno voglia di vincere. Le nostre aspettative sono quelle che sono, hanno individualità, anche con i problemi del Covid con le squadre che non li lasciavano partire. Vediamo". Bajevic ha poi parlato del difficile momento della sua nazionale: "Siamo delusi perché la situazione non è buona, non abbiamo vinto nessuna partita nel 2020, ci siamo trovati in un gruppo molto forte, tra le prime 10 nazionali del mondo. Amo la Bosnia Erzegovina quando perde e quando vince. Noi non siamo a livello di Olanda o Italia". (ANSA).