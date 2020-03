Brasile, ancora polemiche su Bolsonaro: "Negozi devono riaprire", poi cancella il video

“I negozi devono riaprire, la gente deve lavorare normalmente” e poi “Il Brasile sarà immunizzato quando il 60-70% della popolazione sarà contagiato”. Queste le frasi del presidente brasiliano Jair Bolsonaro al centro delle critiche dopo la passeggiata di domenica per le vie di Brasilia in cui il presidente ha incontrato diverse persone e scattato selfie con loro in palese violazione delle norme di isolamento sociale ribadite il giorno prima dal Ministro della Sanità del Paese sudamericano. Frasi estrapolate da alcuni video diffusi sui profili social di Bolsonaro e poi cancellati a causa delle reazioni provocate.