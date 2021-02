Brescia, Cellino indagato per reati fiscali: perquisizioni della Guardia di Finanza

Secondo quanto riferito dall'edizione online del Giornale di Brescia il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino sarebbe indagato per reati fiscali. La Guardia di Finanza nella mattinata odierna ha infatti eseguito una perquisizione nella sede del Brescia Calcio in via Solferino e a casa del numero uno a Padenghe sul Garda. "Nell’ambito di un’inchiesta su reati fiscali gli uomini delle Fiamme gialle sono alla ricerca di documenti relativi alle attività del patron del Brescia calcio. - si legge ancora sul sito del quotidiano - Massimo Cellino risulta iscritto nel registro degli indagati".