Brutta disavventura per Diletta Leotta: ladri nella sua casa di Milano, rubati gioielli e contanti

Il volto noto di Dazn e dell'intera televisione italiana, Diletta Leotta, ha vissuto una brutta disavventura questa notte. La conduttrice ha subito un furto nella sua dimora milanese, in zona corso Como, dalla quale sono stati portati via ben 8 orologi (tra cui diversi Rolex), anelli e contanti per un valore di 150 mila euro. La refurtiva era contenuta nella cassaforte, che è stata asportata. I ladri sarebbero entrati tramite una finestra della casa, posta al nono piano. A riportarlo è La Repubblica.