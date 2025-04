Brutto Napoli nei primi 45' a Monza: si va negli spogliatoi sullo 0-0

Termina sul risultato di 0-0 il primo tempo all'U-Power Stadium tra Monza e Napoli, anticipo della 33ª giornata di Serie A. Gli azzurri tutt'altro che brillanti in questi primi 45 minuti: praticamente mai pericolosi e hanno persino rischiato di andare in svantaggio contro la squadra ultima in classifica. Servirà qualcosa di diverso nella ripresa da parte degli uomini di Antonio Conte.