Buffon scherza con Ancelotti: "60 anni? Quand'eravamo a Parma non pensavo potessi arrivarci..."

Anche Gianluigi Buffon, portiere attualmente svincolato, ha voluto unirsi ai messaggi di auguri per i sessant'anni di Carlo Ancelotti. L'ex Juve, con un video diramato da Sky Sport, s'è così espresso: "Carletto, sei arrivato a 60. E' un bel traguardo. Quando 21 anni fa eravamo a Parma insieme non avrei mai pensato che ci potessi arrivare (ride, ndr).



Sono felicissimo che tu sia tornato in Italia, per tutto il movimento italiano, e sono felicissimo di aver mantenuto questo bel rapporto di amicizia negli anni. Volevo partecipare agli auguri per i tuoi sessant'anni e sono veramente contento di aver fatto un pezzo di vita insieme a te. Mi hai insegnato tanto, sei stato un amico, un maestro. Sei stato, sei e sarai sempre una persona estremamente corretta. Un grande abbraccio da Gigi".