Bundesliga, il Bayern Monaco si laurea campione di Germania: è l'8° titolo di fila

Il Bayern Monaco è campione di Germania. I bavaresi hanno battuto 1-0 il Werder Brema, in trasferta. Decisivo il solito Robert Lewandowski, decisivo ai fini del risultato con una rete al 43'. Per il Bayern è l'ottavo titolo di Germania consecutivo, il 30° nella storia della Bundesliga. Niente da fare per il Borussia Dortmund: gialloneri aritmeticamente non possono più raggiungere i bavaresi